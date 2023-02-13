Речь идет о подразделениях, приданных к первому армейскому корпусу Южного военного округа.

Участились случаи, когда мобилизованные российские военнослужащие из некоторых подразделений отказываются идти в наступление.

"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к первому армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление" , - речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

За это мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

Видео дня

"Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

"Мобики" отказываются воевать

Российские "мобики" регулярно записывают ролики с жалобами на условия содержания и "нецелевое использование" их в качестве боевой силы. Например, на днях мобилизованы из Республики Тува, откуда родом нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, пожаловались на издевательства со стороны боевиков "ДНР". После этого тувинцев пообещали перевести в другое подразделение.

Частенько мобилизованные жалуются на своих командиров, которые используют их как пушечное мясо или относятся как к скоту. Так, в очередном подобном ролике оккупанты рассказали, как их перевозили с одного на другое направление без каких-либо объяснений.

А совсем недавно российские оккупанты, мобилизованные из Калининградской области, записали видеообращение к губернатору своего региона, в котором пожаловались, что их "гонят на убой".

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