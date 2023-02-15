Возле крематория в Симферопольском районе наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц.

В Крыму российские оккупанты сжигают своих погибших, чтобы скрыть большие потери.

Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник продолжает нести потери, поэтому, в частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших противник применяет сжигания.

"Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно", - сообщает Генштаб. При этом уточняют, что услуги по кремации гражданским не предоставляются.

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Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 139 080 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН 9 февраля, российские захватчики во временно оккупированном Токмаке Запорожской области обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

Тогда Генштаб сообщал, что для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянный трупный смрад в юго-восточном районе города, особенно ночью.

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