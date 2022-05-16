Также за сутки украинская авиация осуществила 10 самолетовылетов.

За сутки воздушные силы ВСУ поразили пять воздушных целей оккупантов.

Кроме того, украинская авиация осуществила 10 самолетовылетов и нанесла огневое поражение пункту управления Российской батальонно-тактической группы. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей 16 мая осуществила ударная авиация Воздушных сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы", - говорится в сообщении.

Всего за сутки поражено пять воздушных целей: один самолет (Су-25), три беспилотника и одну крылатую ракету.

Напомним, под Чернобаевкой ВСУ уничтожили 75 оккупантов, почти 20 единиц техники и склад боеприпасов.

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