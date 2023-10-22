Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что стоит за ядерными угрозами России.

Несмотря на то, что ходят слухи, что якобы за Путиным действительно носят ядерный чемоданчик, агрессор уже давно перегнул палку со своим ядерным шантажом.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо, отметив при этом, что влияние Путина гораздо меньше, чем он сам считает.

"За Путиным разные чемоданчики носят, не только ядерные. И это определенно не потому, что он такой смелый. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и ее нацистское правительство могли использовать, уже использована", - отметил Юсов.

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Эксперт напомнил, что ядерные угрозы со стороны агрессора звучат с начала вторжения РФ в Украину.

"Угрозы использования ядерного оружия, мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние намного меньше, чем он рассчитывает", - сказал Юсов.

Он также напомнил, что во всем мире ядерное оружие – это элемент сдерживания войны, а не наоборот.

"Ядерное оружие во всем мире - это оружие сдерживания. То есть оно работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от каких-то внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в некую реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я уверен", - сказал Юсов.

Ядерный шантаж

Россия продолжает пугать мир применением ядерного оружия с начала полномасштабного вторжения в Украину. "Красной линией" в РФ называют деоккупацию украинского Крыма.

6 октября 2023 года стало известно, что в Госдуме РФ рассуждают об отмене запрета на проведение ядерных испытаний. Поскольку Вашингтон и Брюссель "напали" на Россию, она хочет устраивать ядерные взрывы на своей территории.

Британский экс-премьер Борис Джонсон рассказал, каковы шансы, что Путин нажмет ядерную кнопку. Он считает, что использование Путиным ядерного оружия стало бы катастрофой для России.

Эксперт напомнил, как Россия получила ядерное оружие. Эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак заявил, что ядерные угрозы со стороны России становятся комичными и нелепыми. Однако ядерный шантаж Кремль будет применять до самого завершения российской войны против Украины.

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