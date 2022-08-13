Еще 35 человек получили ранения.

За минувшие сутки российские военные убили 5 мирных жителей Донетчины, еще 35 человек получили ранения. Два человека погибли в Краматорске.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кабмине анонсировали обязательную эвакуацию не только из Донецкой области. Как отметила Ирина Верещук новые волны переселения людей возможны ближе к зиме.

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