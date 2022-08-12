Донецкая область - не последний регион, где объявят обязательную эвакуацию.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала обязательную эвакуацию не только из Донецкой области.

Об этом Верещук заявила на брифинге.

По ее словам, Донецкая область - не последний регион, где объявят обязательную эвакуацию. Она также отметила, что новые волны переселения людей возможны ближе к зиме.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - сказала Верещук.

Напомним, в Донецкой ОВА сообщили детали обязательной эвакуации из области. Так, все переселенцы будут бесплатно расселены в коммунальные учреждения или частные дома и смогут получить гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение во время оформления помощи от международных организаций. Эвакуация происходит в комфортных поездах с бесплатным питанием от организации World Central Kitchen.

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