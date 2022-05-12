Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО); 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

На Донецком и Луганском направлениях сегодня отразили 18 атак российских оккупантов.

Об этом сообщила группировка Объединенных сил в Facebook.

"Обстановка сложная, но контролируемая. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские сады. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 18 атак врага", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО); 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как писал УНИАН, за сутки в Украине уничтожили еще 300 российских оккупантов, и теперь общее число ликвидированных противников составляет около 26 650.

Ликвидирован один вертолет, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня, 22 единицы автотехники и один корабль/катер.

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