Пострадавших людей нет, но уточняется информация о разрушениях.

За минувшие сутки 16 августа россияне 12 раз открывали огонь по территории Сумской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, зафиксировано всего около 130 "прилетов".

Так, около 11:00 враг обстрелял из гранатомета Хотинскую громаду − 26 "прилетов".

Белопольскую громаду оккупанты обстреливали с 15:10 до 16:35 с территории РФ - велся минометный обстрел, 20 прилетов. Вечером, в 20:12, минометный обстрел громады продолжился – 23 "прилета". Также громаду россияне обстреливали из ствольной артиллерии − 5 "прилетов" с территории РФ, это было около 21:00.

По Николаевской (сельской) громаде враг в 15:20 нанес удары из 122-мм ствольной артиллерии − 10 "прилетов", а с 15:35 до 15:50 − еще 10 "прилетов".

Шалыгинская громада была под огнем из ствольной артиллерии: с 15:50 − 8 "прилетов", в 16:40 − 7 "прилетов", около 17:00 − еще 6.

Краснопольская громада: в 17:33 с территории РФ осуществлен минометный обстрел − 2 "прилета". Продолжился обстрел с 20:10 − 10 "прилетов".

"К счастью, без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях", - отметил Живицкий.

Напомним, 16 августа, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о серии взрывов за городом во время воздушной тревоги. Городской голова связал атаку рашистов с сегодняшними взрывами на военных объектах россиян в Крыму.

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