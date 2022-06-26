Вероятно, целью вражеской ракеты был Киев, где утром раздавались взрывы.

В воскресенье, 26 июня, Россия вновь прибегла к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме призвали международное сообщество обратить внимание на факты бездумных действий России, которая продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, а и всей Европы.

"Любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может грозить миру страшной ядерной катастрофой", - отметили в Энергоатоме.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева.

После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко. Он подтвердил взрывы и отметил, что они прозвучали в Шевченковском районе. Судя по информации от Кличко, во время "прилетов" могли пострадать люди, ведь на место инцидентов следуют врачи.

Специалисты эвакуируют людей из двух домов. Известно о пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: