Президент записал видеообращение, в котором отметил - в Украине не будет химического оружия любого другого оружия массового уничтожения.

Вечером 10 марта президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Политик рассказал, что в этот день оккупанты разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием должны были собираться на эвакуацию жители города Мариуполь, который уже не первый день находится под интенсивными обстрелами российской армии.

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарствами", - рассказал Зеленский.

Также чиновник отметил, что продолжается эвакуация мирного населения из городов, где идут бои.

"Одним из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей. Дать им наконец безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов", - отметил президент.

Зеленский отметил, что то, что сейчас происходит в Украине - это дерзкий террор от опытных террористов.

"Мир должен это знать. Должен это признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", - добавил президент.

Лидер государства прокомментировал фейки, которые распространяются в росСМИ относительно вероятного использования химического оружия.

"Мы адекватные люди. Я Президент адекватной страны, адекватного народу. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового уничтожения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что - то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна нуждается в больших объемах военной поддержки. Политик акцентировал, что теперь, когда вторжение произошло и русские войска разрушают украинские города и убивают мирных людей, Украина получит военную поддержку, впрочем, недостаточно.

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