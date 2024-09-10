Одной из проблем в Крынках было отсутствие коммуникации между подразделениями.

Операция в Крынках имела ряд проблем, отметил командир роты 220-го батальона 126-й отдельной бригады ТРО Игорь Халус в интервью "Укринформ", который принимал участие в форсировании Днепра.

"Я не понимаю глобально задачу, которая стояла. Вероятно это было сдержать определенное количество подразделений на этом направлении. Более оптимистичный - возможно там были задачи и результаты, но они не удались. Точно скажу могу сказать, что операцию можно было провести лучше, включая проблему с авиацией", - сказал Халус.

В то же время он добавил, что одной из ключевых проблем операции на левом берегу Херсонщины было большое количество смежных подразделений малыми группами.

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"Когда я заходил в Крынки, у меня была задача - занять оборону на определенной улице в селе. Я пошел, со мной было 9 человек из моей роты. Это все люди, которых я знал в Крынках. Все остальные люди были чужие и новые. Это были подразделения из разных бригад, с разной связью. Для того, чтобы наладить коммуникацию на улице, я просто брал блокнот, ходил по Крынкам, заходил в каждый двор, подвал с риском, что меня могут просто вальнуть там", - добавил Халус.

По его словам, значительно упростило бы выполнение задачи на левом берегу Херсонской области заведение туда одной роты людей, которые знают друг друга и имеют налаженную связь.

"Война - это такая же командная работа, как игра в футбол. Результат лучше, когда есть синергия. В Крынках не было синергии. В Крынках кто-то что-то там делал - все заходили на левый берег и только там начинали разбираться куда идти, что делать. Вот это можно было сделать лучше", - подытожил Халус.

Операция в Крынках: что известно

В июле 2024 года стало известно, что Силы обороны Украиныотступили из населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области. Тогда в частности отмечалось, что в Крынках бои сместились на острова. Поскольку держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Впоследствии нардеп Роман Костенко заявил, что несмотря на выход Сил обороны из Крынок, украинские защитники продолжают удерживать некоторые территории на левом берегу Херсонской области. Тогда он также добавил, что стратегической задачей операции в Крынках было занять плацдарм, расширить его и впоследствии двигаться в сторону Крыма.

О сложности операции в Крынках рассказал военный эксперт Иван Ступак. В частности он сказал, что Россия регулярно охотилась за лодками, которые шли на левый берег Херсонщины. Так, по словам эксперта, Силы обороны могли потерять до 5-6 лодок за одни сутки.

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