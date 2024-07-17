Сейчас борьба идет за острова на реке Днепр.

Кто-то может назвать предательством уход украинских военных из Крынок, но на самом деле там они уже держались за руины.

Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак в эфире радио NV. "Кто-то говорит, что это измена, потому что парни держались. Парни держались буквально за руины. Там действительно не было уже никаких сооружений. Крынки это условное название той локации, которая была", - отметил он. По его словам, этот поселок уничтожался россиянами с использованием тяжелой техники и различных видов вооружения.

По его словам, это была тяжелая операция, "Очень кровавая. Россияне регулярно уничтожали и повреждали наши лодки, которые подвозили наших ребят и когда была эвакуация - на этом этапе были потери, а также когда переправляли боеприпасы. То есть они охотились регулярно за этими лодками. Бывало, что в день мы теряли 5-6 лодок. И мы понимаем, что они были не пустые. Россияне их уничтожали", - сказал Ступак.

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По его словам, теперь в Крынках украинских военных нет. Он добавил, что сегодня борьба идет за острова, которых там много, но россиянам не удастся просто захватить эти острова. "Враг регулярно несет потери. Физически военных наших нет. Меньше наших потерь. Мы не контролируем эту территорию, но и россиянам не за что там цепляться, поэтому это такая себе серая зона и попытки закрепиться на отдельных островах на реке Днепр", - подчеркнул Ступак.

Ситуация вокруг Крынок

Операция в Крынках Херсонской области является одной из самых сложных для ВСУ за время войны, развязанной Россией. Морские пехотинцы говорят, что в Крынках "жить можно - выйти нельзя".

Морской пехотинец из 35-й бригады по имени Виталий рассказывал, что в Крынках был колодец, из которого набирали воду то украинские, то российские военные. По его словам, чтобы пройти к колодцу, приходилось идти на штурм, потому что это их территория была. Когда оккупантов оттуда выбили, то они напоследок просто бросили в колодец труп, чтобы отравить воду.

Он рассказывал, что в Крынках не проходило ни дня, чтобы "ты ни в кого не стрелял, или в тебя не стреляли".

Эвакуация раненых оттуда могла растягиваться на недели - за время операции враг изучил и пристрелял все пути, по которым сплавляются морские пехотинцы.

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