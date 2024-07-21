По словам Романа Костенко, там с самого начала ставилась одна задача - это развитие плацдарма и дальше движение в направлении Крыма.

Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, объяснил, какой был смысл удерживать Крынки. В частности, в интервью "Radio NV" он ответил на вопрос об отходе Вооруженных сил Украины из Крынок на левобережье Херсонской области и значении операции.

"Мы говорим сейчас просто о Крынках, не обо всем левобережье. Если говорить обо всем левобережье, там есть присутствие наших войск. По Крынкам, то у меня наша последняя информация, что мы полностью вышли из этого населенного пункта в связи с тем, что там уже невозможно удерживать позиции. Россияне практически уничтожили этот населенный пункт и там негде держаться", - рассказал нардеп.

Отвечая на вопрос, был ли какой-то смысл, с военной точки зрения, удерживать Крынки, ведь стало известно, что там сотни пропавших без вести и есть погибшие, депутат отметил, что когда он "слышит этих экспертов, которые рассказывают...".

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"Во-первых, честь и слава всем тем, кто погиб в Крынках или пропал без вести. Все-таки надеемся, что какая-то часть не погибла и в плену, мы их вернем. Но если говорить непосредственно о Крынках, там задача ставилась одна с самого начала - это развитие плацдарма и дальше движение в направлении Крыма. Это стратегические задачи", - сказал Костенко.

Он добавил, что дальше подразделения украинских войск заняли Крынки и начали сражаться, в частности у Казачьих Лагерей, и создали серию плацдармов, которые оттянули на себя большое количество вражеских резервов и не позволили этим резервам передвигаться на то же Запорожское направление, когда "мы там делали попытки активных действий", и другие направления.

"Там, по некоторым, скажем так, донесениям, стояла и сейчас стоит парашютно-десантная дивизия, которая была скована, в том числе, и этими плацдармами, которые, они боялись, что будут развиваться дальше. Если бы не было этих Крынок и если бы не было наших плацдармов, то они бы более спокойно маневрировали своими силами и средствами на другие направления. И по меньшей мере могли бы прорвать или нанести больший урон на других направлениях", - пояснил парламентарий.

Так, по словам Костенко, "этот плацдарм сыграл свою роль ... именно со стратегической точки зрения и с точки зрения помощи на других направлениях".

Битва за Крынки

Как сообщал УНИАН, на днях в Силах обороны юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции - в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра.

Отмечалось, что в этом населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян позиции ВСУ разрушены до основания.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра, из которого украинские военные были вынуждены отступить, до сих пор продолжает сдерживать огромную группировку войск РФ.

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