Также президент предостерег военное руководство от неповиновения со стороны своих солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил генералов, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Sun.

Отмечается, что предупреждению предшествовал спор с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, который заявил, что война с Россией зашла в тупик и что прорыв маловероятен.

Зеленский упрекнул Залужного за его заявления и отметил, что генералы, которые пришли в политику, совершили ошибку. Он также предупредил, что высшее военное руководство рискует получить неповиновение со стороны своих солдат, если они пойдут в политику.

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"Различные политические силы толкают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это была очень большая ошибка. Их толкнули в политику, после чего они все были уничтожены репутационно", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, "если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка".

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти. По закону и в условиях войны об этом даже не может быть и речи. Это не ведет к единству нации", - сказал глава государства.

Конфликт между Зеленским и Залужным

В начале ноября издание The Washington Post писало, что после месяцев тяжелого контрнаступления напряженность в отношениях между высшим командованием в Украине неожиданно "вылилось" в публичное пространство, и в непоколебимом единстве появились трещины.

Журналисты напомнили слова Зеленского о том, что "тупика" на поле боя нет, которые прозвучали вслед за публикацией статьи Залужного о ситуации на передовой. Тогда же один из помощников президента заявил, что комментарии Залужного для СМИ "облегчают работу" России.

Впоследствии в офисе президента опровергли разногласия между Залужным и Зеленским. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "президент сделал чрезвычайно важное уточнение".

Он подчеркнул, что Зеленский почти ежедневно контактирует с Залужным. По его словам, за последние месяцы никаких изменений в их общении не было. Президент и командующий армией продолжают обсуждать корректировку военной стратегии страны.

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