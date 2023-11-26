Учитывая, что Украина имеет меньше живой силы, чем Россия, лучшая подготовка военных позволит ей дольше вести борьбу.

Из четырех человек, которые однажды утром в этом месяце выстроились в пункте комплектования армии в Киеве, только один был там добровольно. И такая убогая очередь была далека от тысяч добровольцев, которые выстроились в центры вербовки после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года, пишет Financial Times.

Это подчеркивает вызов, который встает перед Украиной, ведущей войну против врага, численность которого превышает втрое: как сохранить поток новобранцев в Вооруженные силы, не вызывая социальных волнений и как суметь вернуть инициативу на поле боя.

Как отмечал ранее главнокомандующий украинской армии Генерал Валерий Залужный, для выхода из "патовой ситуации" ему нужны не только новые возможности в артиллерии, разминировании и радиоэлектронной борьбе, но и "наращивать резервы".

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В то же время украинские чиновники и западные аналитики говорят, что это не только вопрос количества, но и физической подготовки, возможностей и навыков.

Как отметил старший научный сотрудник Королевского Института Объединенных служб Джек Уотлинг, средний возраст украинцев на фронте и тех, кого обучали западные союзники, составлял 30-40 лет, а не 18-24, как обычно. Мобилизация в начале прошлого года непропорционально привлекла пожилых мужчин с военным опытом, но теперь нужны более молодые мужчины с большей выносливостью и навыками, добавил он.

Аналитики отмечают, что Украине нужна пехота в лучшей физической форме. Физические требования к пехоте требовательны и возросли, поскольку этот конфликт перешел в боевые действия пехоты малого масштаба, которые ведутся в пешем порядке в системах окопов.

Украина держит в тайне количество своих военных и количество погибших. В то же время эксперты и местные чиновники предположили, что в прошлом году под вооружением находился 1 миллион мужчин и женщин, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников — это вдвое больше, чем к февралю 2022 года. По оценкам официальных лиц США, около 70 000 украинских солдат были убиты и до 120 000 ранены, по сравнению с примерно 200 000 российских солдат. По украинским данным, количество погибших в России превысило 300 тысяч.

Как указывают аналитики, учитывая, что Украина имеет меньше живой силы, чем Россия, лучшая подготовка и лучшие войска позволят ей дольше вести борьбу. Украина не может принять российский способ войны, который фокусируется на истощении, поскольку Москва сможет превзойти Киев почти во всех аспектах, от военного производства до возможности нести большие потери.

В попытке перезагрузить процесс и привлечь более молодых, более мотивированных и образованных новобранцев, Министерство обороны Украины заявило, что добровольцы могут служить в роли, которую они выбрали, и которая соответствовала бы их навыкам.

"Одна из целей состоит в том, чтобы привлечь больше ІТ-специалистов в подразделения, которые управляют дронами и другим высокотехнологичным оружием. Три человека с именно такой специализацией сказали Financial Times, что они рассмотрели бы это предложение, если бы они могли гарантировать, что они будут операторами беспилотников или будут использовать свой опыт в кибервойне или подобной роли", - пишет издание.

Также отмечается, что солдатам, которые проводят целый месяц на передовой, платят более 3000 долларов США в месяц — это высокая зарплата в Украине, где средняя зарплата составляет менее 500 долларов в месяц, и гораздо больше, чем 650 долларов США, которые платят военным, выполняющим вспомогательные функции в тылу.

Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны, ранее в этом месяце заявила что принудительный призыв будет продолжаться, но он будет прекращен, когда "достаточное количество" солдат присоединится добровольно.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 ноября продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизацию, которые продолжаются с февраля 2022 года. Призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Призыву не подлежат 15 категорий граждан, также есть те, кто временно освобожден от мобилизации.

В ноябре военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал на очень серьезную проблему по мобилизации - военкоматы отправляют на фронт людей, которые не хотят воевать, и тем самым подставляют воинов, поскольку мобилизованные без мотивации могут стать предателями.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на следующей неделе будет подготовлено комплексный план по мобилизации. В частности, по его словам, граждане Украины должны знать весь план действий по мобилизации и демобилизации.

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