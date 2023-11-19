Конгресс может пожертвовать Украиной, если из-за нее не смогут принять полноценный бюджет США.

Конгресс США должен принять большой пакет военной помощи Украине и Израилю не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок. Об этом конгрессмены рассказали NBC News.

Законодатели, с которыми пообщались журналисты, говорят, что это довольно амбициозный график. Поэтому, чтобы законопроект успешно прошел обе палаты Конгресса и получил подпись президента, его лучше разработать в верхней палате – Сенате – где доминируют демократы и где есть двухпартийный консенсус по поддержке Украины и Израиля. Вместо этого, если законопроект будет разрабатывать, как это обычно бывает, нижняя палата – Палата представителей – где доминируют республиканцы, решение могут в очередной раз провалить.

Четыре источника в Сенате, непосредственно связанные с переговорами, сообщили NBC News, что окно между Днем благодарения (26 ноября) и Рождеством имеет решающее значение. При этом и республиканцы, и демократы, обеспокоены тем, что в случае затягивания процедуры до Нового года, шансы получить принятие законопроекта в целом становятся призрачными.

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Проблема здесь заключается в том, что США до сих пор не имеют полноценного государственного бюджета на текущий финансовый год, стартовавший в октябре, и уже дважды принимали временный промежуточный бюджет на 6 недель. Поэтому отсрочка переговоров о поддержке Украины приведет к тому, что эти дебаты наложатся на дебаты о собственном американском бюджете и на обострение политической борьбы в контексте президентских выборов 2024 года.

Источники NBC News говорят, что в таком случае трамписты могут протолкнуть компромиссный законопроект о бюджете с помощью только для Израиля. Тогда шансы на согласование помощи Украине станут мизерными.

Проблема с американской помощью Украине

Как писал УНИАН, США уже два месяца не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. На этой неделе Конгресс принял новый временный бюджет страны, в котором снова не предусмотрено средств для обороны Украины.

На этом фоне правительства европейских стран увеличивают помощь Украине, поскольку растет опасение, что США вообще прекратят поддерживать Киев оружием.

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