Конгресс США должен принять большой пакет военной помощи Украине и Израилю не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок. Об этом конгрессмены рассказали NBC News.
Законодатели, с которыми пообщались журналисты, говорят, что это довольно амбициозный график. Поэтому, чтобы законопроект успешно прошел обе палаты Конгресса и получил подпись президента, его лучше разработать в верхней палате – Сенате – где доминируют демократы и где есть двухпартийный консенсус по поддержке Украины и Израиля. Вместо этого, если законопроект будет разрабатывать, как это обычно бывает, нижняя палата – Палата представителей – где доминируют республиканцы, решение могут в очередной раз провалить.
Четыре источника в Сенате, непосредственно связанные с переговорами, сообщили NBC News, что окно между Днем благодарения (26 ноября) и Рождеством имеет решающее значение. При этом и республиканцы, и демократы, обеспокоены тем, что в случае затягивания процедуры до Нового года, шансы получить принятие законопроекта в целом становятся призрачными.
Проблема здесь заключается в том, что США до сих пор не имеют полноценного государственного бюджета на текущий финансовый год, стартовавший в октябре, и уже дважды принимали временный промежуточный бюджет на 6 недель. Поэтому отсрочка переговоров о поддержке Украины приведет к тому, что эти дебаты наложатся на дебаты о собственном американском бюджете и на обострение политической борьбы в контексте президентских выборов 2024 года.
Источники NBC News говорят, что в таком случае трамписты могут протолкнуть компромиссный законопроект о бюджете с помощью только для Израиля. Тогда шансы на согласование помощи Украине станут мизерными.
Проблема с американской помощью Украине
Как писал УНИАН, США уже два месяца не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. На этой неделе Конгресс принял новый временный бюджет страны, в котором снова не предусмотрено средств для обороны Украины.
На этом фоне правительства европейских стран увеличивают помощь Украине, поскольку растет опасение, что США вообще прекратят поддерживать Киев оружием.