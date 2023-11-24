Наибольший положительный вклад в ВВП имела сфера услуг.

В октябре 2023 года в Украине продолжалась положительная динамика по росту валового внутреннего продукта, по сравнению с октябрем прошлого года.

По данным Минэкономики, в октябре рост ВВП ускорился до 10,5%, тогда как в октябре прошлого года падение было оценено на уровне 31,5%. В целом за январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% (против падения на 28,4% за аналогичный период 2022 года).

"С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода, и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы, достаточное предложение товаров и услуг стимулировали динамику ВВП", - говорится в обзоре министерства.

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Отмечается, что, с другой стороны, негативно давить на ВВП продолжали значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков по безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала и доступных кредитных средств. Однако положительные факторы в октябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП.

"Наиболее позитивный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. Производственная сфера, которая понесла существенные убытки и разрушения во время войны, также добавила положительный вклад в ВВП, но меньший, чем сфера услуг", - говорится в обзоре.

Рост ВВП Украины

В ноябре Еврокомиссия значительно улучшила прогноз роста экономики Украины в 2023 году - с 0,6% в майском прогнозе до 4,8%.

В принятом законе о государственном бюджете на 2024 год прогнозируется рост реального ВВП на 4,6% в следующем году.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% до конца этого года против предыдущего прогноза роста на 1-3%.

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