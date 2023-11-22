Президент Украины заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом уничтожить его, и Киев в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность.

Киевские власти много раз высказывали угрозы в адрес президента РФ Владимира Путина, однако, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, на самом деле "они ничего не достигнут". О реакции Кремля на недавнее заявление Владимира Зеленского информируют росСМИ.

Как известно, в интервью британскому изданию The Sun президент Украины заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом уничтожить его, и Киев в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, ведь речь идет о защите страны.

Отвечая на вопрос журналиста, воспользуется ли Киев возможностью убить Путина, если таковая появится, Зеленский отметил: "это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

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"Если вы помните, из Украины было много словесных нападений на Путина на разных уровнях. Мы хорошо понимаем это. Они ничего не достигнут. Мы не сомневаемся, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - отреагировал спикер российского лидера.

Война России против Украины - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский оценил текущую роль Китая в войне России против Украины. По его словам, он не видит у руководства Китая желания помочь России захватить Украину.

"Я не вижу, что Китай заинтересован помогать России оккупировать Украину. И я действительно думаю, что Россия будет давить до тех пор, пока США вместе с Китаем не скажут ей очень, очень серьезно, чтобы она покинула территорию", – заявил президент.

Также УНИАН сообщал, что за время полномасштабной войны погибли 10 тысяч гражданских украинцев. Также подтверждено более 18 500 случаев ранения гражданских лиц, сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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