Отмечается, что командование ВСУ внимательно следит за событиями во временно оккупированном Крыму.

Российские оккупанты заявили о причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потролила россиян предположением, что это были "боевые комары".

Об этом шла речь в эфире телемарафона.

По ее словам, в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.

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"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российскую власть", - добавила Гуменюк.

"Боевые комары"

Как известно, с начала своего вторжения РФ регулярно обвиняет Украину в использовании биологического оружия и различных фантастических разработках.

Так, однажды российские пропагандисты заявили, что Украина использовала "в интересах военно-биологической программы" птиц из заповедника "Аскания-Нова".

Президент РФ Владимир Путин заявил территорию Украины "превратили в полигон для биологических экспериментов".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

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