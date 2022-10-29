Российские оккупанты заявили о причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потролила россиян предположением, что это были "боевые комары".
Об этом шла речь в эфире телемарафона.
По ее словам, в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.
"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российскую власть", - добавила Гуменюк.
"Боевые комары"
Как известно, с начала своего вторжения РФ регулярно обвиняет Украину в использовании биологического оружия и различных фантастических разработках.
Так, однажды российские пропагандисты заявили, что Украина использовала "в интересах военно-биологической программы" птиц из заповедника "Аскания-Нова".
Президент РФ Владимир Путин заявил территорию Украины "превратили в полигон для биологических экспериментов".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.