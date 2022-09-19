Подробная информация уточняется, а над аэродромом виден черный дым.

На захваченном российскими оккупантами аэродроме Мелитополя в очередной раз прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", - отметил он.

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Мэр добавил, что сейчас подробная информация уточняется.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября днем на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв. В тот же день рано утром над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

А 13 сентября Иван Федоров заявил, что русские бегут из захваченного Мелитополя в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из временно оккупированного Мелитополя уехало больше половины жителей.

По словам мэра, для эвакуации жители имеют несколько веских причин, одной из главных являются пытки и угрозы со стороны оккупантов. Кроме того, в Мелитополе, как и на большей части оккупированной Запорожской области, нет газа, поэтому отопительный сезон точно не начнется вовремя.

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