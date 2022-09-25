Подробная информация уточняется.

В северной части города Мелитополь раздался взрыв, предварительно, горит автомобиль.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram- канале.

"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным, горит автомобиль", - отметил он.

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Мэр добавил, что подробная информация собирается.

Впоследствии Федоров сообщил, что по уточненной информации, одна машина "точно сгорела дотла".

Ситуация в Мелитополе - что известно

Мелитополь с 26 февраля находится под российской оккупацией. 11 марта российские захватчики похитили городского голову Ивана Федорова. Его удалось освободить немного погодя.

В городе активно работает партизанское движение. В июне мэр сообщал, что мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб уже устранено более 100 россиян.

Кроме того, партизаны порезали горло воинской армии РФ, который приставал к девочке. Также сообщалось, что движение сопротивления подорвало штаб "Единой России".

23 сентября утром раздался громкий взрыв. Городской голова сообщил, что он произошел в одной из многоэтажек. В результате один человек погиб, один получил ранения.

Позже в СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла семья коллаборантов - Оксана и Сергей Дерябины. Женщина ранее занимала должность заместителя начальника железнодорожной станции "Мелитополь". Мужчина также работал на этой железнодорожной станции.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Федоров также сообщал, что в Мелитополе раздался взрыв. По его словам, силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать.

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