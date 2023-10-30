Речь идет об атаке, которую армия Украины реализовала этой ночью.

В ВСУ официально подтвердили факт удара по стратегическому объекту ПВО россиян на западном побережье Крыма этой ночью.

Соответствующая информация обнародована Управлением стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

"В ночь на 30 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, СтратКом информирует, что 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО врага С-400 вблизи временно оккупированного Луганска.

РосСМИ говорят ,что "прилет" произошел по базе ПВО в Еленовке

Как сообщал УНИАН, россияне утром заявили, что в ночь на 30 октября Украина ударила по базе ракетно-зенитного полка РФ во временно оккупированном Крыму. В частности Telegram-канал ASTRA сообщил, что удары были нанесены по базе ПВО в Еленовке в 3 часа ночи: 17 военнослужащих ранены, повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

"Бавовна" в Крыму: последние новости

24 октября в сети сообщили, что в Севастополе произошел мощный взрыв, от которого взрывной волной людям повыбивало окна. Они жаловались, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Два дня назад в российском Министерстве обороны отчитались о ликвидации 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их якобы сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного полуострова.

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