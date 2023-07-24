Представитель ГУР отмечает, что настроения оккупационной администрации от таких событий не улучшаются, и многие из них вывезли из Крыма свои семьи.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов после нового крымского "хлопка" замечает, что у российских захватчиков формируется устойчивое понимание, что Крым для них - это точно не тыл и не безопасная территория. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об утренних ударах беспилотников по Крыму и уничтожении склада боеприпасов в Джанкойском районе.

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов является адским и с "огоньком". И безусловно, настроения среди личного состава, среди оккупационной администрации от этих событий не улучшается. Многие из них уже вывезли свои семьи", - отметил Юсов.

По его словам, те, кто еще не сделал этого, еще не вывезли родственников только потому, что им пока не позволяют этого.

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"У врага формируется устойчивое понимание, что Крым для них - это точно не тыл и не безопасная территория. В принципе, правильное понимание. В их силах пока добровольно как можно скорее покинуть украинский полуостров", - отметил представитель ГУР.

Новые взрывы в Крыму - главное

24 июля атакованы были военные объекты российских оккупантов во временно оккупированном Россией Крыму. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Захватчики утверждали, что в небе над полуостровом силами противовоздушной обороны сбито, а также подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов противника.

На прошлой неделе Крым посетило много "хлопка". В частности, несколько дней назад, 22 июля, детонировал склад боеприпасов в Октябрьском. Также сообщалось о поврежденной нефтебазе.

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