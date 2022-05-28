В Кривом Роге Днепропетровской области две ракеты российских оккупантов попали в промышленное предприятие.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения", - написал Резниченко.
По его словам, информация о пострадавших уточняется. Также на месте работают спасатели.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в свою очередь рассказал, что завод, в который попали ракеты, почти уничтожен.
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Взрывы в Кривом Роге: что известно
Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 мая российские войска обстреляли ракетами Кривой Рог. Александр Вилкул отмечал, что ракетные удары произошли в районе одного из выездов из города.
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