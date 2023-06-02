Гауляйтер Запорожской области утверждает, что ВСУ ударили по бердянскому порту.

Во временно оккупированном российскими захватчиками городе Бердянск Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Взрывы в Бердянске были в порту, оттуда начали убегать суда, сообщает в пятницу, 2 июня, "БердянсЬк Сьогодні" в Telegram. Оккупанты уже подтвердили эту информацию. По его данным, в порт прилетели несколько ракет. "Несколько ракет прилетело в порт", - отмечается в сообщении.

"В селе Осипенко также слышно было взрыв, а в районе полигона был дым седого цвета, но быстро и исчез, а также в небе была видна полоса, и она явно не от самолета. Также бердянцы говорят, что летело и в сторону Косы. Но, по предварительной информации, ракету сбили. Могла упасть в районе Слободка", - отмечается на канале.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что около 12 часов по Бердянску нанесли удар Вооруженные силы Украины.

"Попадание пришлось на территорию морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - написал пособник РФ в мессенджере.

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Прихвостни РФ захватили Бердянск в начале марта 2022 года. Город оккупирован, но непокорен. Там не раз раздавались мощные взрывы, в частности, был взрыв в порту, в результате которого повреждены большие вражеские десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

В конце мая сообщалось, что ВСУ в Бердянской громаде по меньшей мере пять раз попали по позициям российских захватчиков.

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