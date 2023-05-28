Это вторая атака по позициям оккупантов в городе за два дня.

Только вчера утром в Бердянске на оккупированной части Запорожской области прогремели мощные взрывы. Уже сегодня сообщают о еще одной успешной атаке по позициям захватчиков в Бердянской громаде.

"Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность", – оповещает Бердянская городская военная администрация в Facebook.

В то же время в МВА отметили, что ожидается официальное подтверждение атаки от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Взрывы в оккупированном Бердянске - что сообщалось

Сегодняшняя атака по позициям врага в оккупированном Бердянске Запорожской области – не первая за эту неделю.

Утром 27 мая сообщалось о возможном "прилете" в районе городского порта и базы отдыха, которая стала местом расположения оккупантов.

Впоследствии военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что было попадание по заводу "Азовкабель", на котором базировались россияне и их техника. По его словам, было уничтожено несколько пусковых установок С-300 и до 150 военных.

Отметим, взрывы в Бердянске прогремели за считанные часы после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал публикацию с бойцами нашей армии и сообщением, что пришло время "вернуть свое".

25 мая местные жители также сообщали о нескольких "прилетах" в Бердянске и звуках детонации.

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