Российской авиации станет сложнее осуществлять патрулирование.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма уменьшат поддержку флота оккупантов с воздуха. Российской авиации станет сложнее осуществлять патрулирование и наносить ракетные удары.

Такой информацией поделился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии порталу "РБК Украина".

"Эти [уничтоженные] самолеты осуществляли больше патрулирования, а также наносили удары авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-58, возможно Х-31, которые взлетали с аэродрома в Новофедоровке и часто ходили к острову Змеиный, когда он еще был под оккупацией, и оказывали воздушную поддержку тем флотам — Черноморскому и Каспийскому. Это было важно для оккупантов, теперь они будут получать меньше поддержки", — рассказал Игнат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 августа, были нанесены удары по аэродрому в Новофедоровке на территории Крыма. Украинская сторона отрицает свое причастие к взрывам, хоть и довольна результатом.

Вследствие атаки удалось уничтожить девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ. А председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич добавил, что аэродром выведен из строя.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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