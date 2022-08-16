Серия мощных взрывов прогремела сегодня на военных объектах оккупантов в Крыму.

Взрыв в военном поселке Гвардейское Симферопольского района мог произойти в казарме оккупантов.

Об этом пишет проект Крым. Реалии со ссылкой на слова очевидцев.

Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они там в момент взрыва вообще, журналистам уточнить не удалось.

На авиабазе в пределах Гвардейского дислоцируется 37 –й смешанный авиаполк российских Военно-Космических сил (ВКС) в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.

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