Мужчину задело осколками во время атаки россиян. Враг задействовал против него и собратьев все, что имел - авиацию, дроны с гранатами и даже танк.

Выяснилась история бойца ВСУ, которому чудом удалось спастись из адского обстрела под Песками (Донецкая область), который вела армия РФ.

Соответствующий пост опубликовало Министерство здравоохранения Украины. Речь идет о 34-летнем Сергее, который до начала войны 14 лет проработал в украинских шахтах на должности горного инженера.

Сергей вел успешную боевую жизнь с 24 февраля, пока вместе с собратьями не вступил в сверхсложное боевое столкновение с россиянами.

Враг бил всем, что имел, прежде чем произошел ближний бой. Сперва применил противотанковые гранатометы, потом в ход пошла авиация, дроны с гранатами, а на остаток - добивать бойцов приехал танк.

Тогда погибли товарищи Сергея - один скончался на месте, второму оторвало конечность, третьего военный больше не видел.

Защитника также задело - он получил осколочное ранение от гранаты и остался без ноги. Снаряд разорвался на расстоянии двух метров, спастись удалось лишь благодаря бронежилету. Несмотря на ранения, военный до последнего искал и пытался спасти своих.

"Эвакуироваться было невозможно, поэтому защитник выбирался самостоятельно, будто из ада, ползком. Чтобы не истечь кровью, наложил три турникета. И вот так, со всеми ранениями и оторванной ногой, Сергей прополз около километра", - говорится в сообщении.

Уже в больница Сергей выдержал тяжелый период медицинского лечения: первые четыре недели почти не спал и постоянно нуждался в обезболивании из-за потери конечности.

Позже защитника перевезли на реабилитацию в Ровенскую область. Сейчас, после протезирования ноги, Сергей пытается восстановить привычный образ жизни и ходить без костылей.

Отмечается, что в гражданской жизни военный любил кататься на байках. Поэтому мысли о спорте, победе, а также о маленьком доме у реки в Киевской или Винницкой области - те вещи, которые вдохновляют бороться дальше. Также Сергей уже задумывается, какой бизнес мог бы открыть после войны.

На фронт ВСУ устроили оккупантам "Голодные игры"

Напомним, что наша армия не дает россиянам и мгновения покоя во время боевых столкновений на фронте.

Недавно украинцам поднял настроение ролик с беготней оккупантов, которые после уничтожения пехотной машины "Урал" устроили между собой гонки - кто первым спасется от удара ВСУ. Соответствующую работы показали артиллеристы великокняжеской бригады и бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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