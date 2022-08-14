Россияне пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.

Поселок Пески Покровского района Донецкой области находится под контролем ВСУ, но ситуация крайне сложная - продолжаются интенсивные бои.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Рашисты штурмуют Пески, хоть и российская пропаганда щеголяет якобы захватом данного населенного пункта.

Кроме Песков, есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.

Захватчики гневаются, что защитники Украины героически обороняют Пески. Последним достижением оккупантов стал Лисичанск, но лишь из-за того, что командование ВСУ по тактическим соображениям увело оттуда часть войск.

Спикер добавил, что даже захват рашистами Песков не будет иметь стратегического влияния. К примеру рядом Донецкий аэропорт, который и так разрушен из-за боевых действий в 2014-15 годах. Других важных объектов рядом с Песками нет.

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