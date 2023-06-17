Оккупанты, напуганные действиями нашей армии, устроили на фронте гонку - кто первым спасется от "прилета".

Вооруженные силы Украины устроили оккупантам "голодные игры" на фронте - мощным выстрелом удалось уничтожить российский "Урал".

Враг настолько испугался "прилета", что устроил между собой гонку, где главный приз - "жизнь". Совместную работу по позициям армии РФ показали артиллеристы Великокняжеской бригады и бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Видео ребята дополнили тематической музыкой и фрагментами известной комедии.

Оккупанты испугались дрона и потеряли ПТРК "Корнет"

Напомним, что недавно наши военные продемонстрировали оккупантам на фронте жест доброй воли "по-украински". Речь идет о мощном ударе по российскому ПТРК "Корнет".

Мастерством отметились аэроразведчики 4-ого механизированного батальона Президентской бригады. Тогда враг тоже в ужасе оставил свою технику на произвол судьбы в попытке спасти жизнь.

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