Потери россиян в самом Бахмуте, как отметил эксперт, составляют до 4 взводов в сутки, и это при том, что городские бои почти не ведутся.

Военный преступник Евгений Пригожин заявил, что российские войска утратили "сады" на юго-западе Бахмута, однако сейчас ему удобно делать заявления, когда из города почти выведены его наемники.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что российские оккупанті так и не смогли полностью захватить Бахмут. "Я подчеркивал, что небольшой треугольник на юго-западе города, по Чайковского-Корсунского, на вершине которого многострадальный "самолетик" - это входные ворота по 0504, не контролируя которые говорить о контроле города - чушь нести", - пояснил ситуацию аналитик.

Коваленко отметил, что Пригожин начинает ныть о том, что российские войска теряют позиции в Бахмуте, после выхода ЧВК "Вагнер". "Но, примечательно то, что терять они их начинают именно на юго-западе, который именно пригожинские и не закрыли, а регулярам просто не хватило ни времени ни сил", - пояснил аналитик.

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Он отметил, что по флангам оккупанты сыплются, город находится под постоянным огневым воздействием, а среднестатистические потери россиян 3-4 взвода в сутки.

"Это потери в самом городе, где городские бои сейчас сведены к минимуму. Такие показатели говорят о высокой эффективности работающей артиллерии ВСУ, и о том, что в ближайшее время командование российских оккупантов никак не сможет масштабно решать вопрос с ресурсом на других участках, за счет Бахмута", - рассказал эксперт.

Коваленко отметил, что Бахмут будет выполнять роль ловушки, вытягивающей из оккупантов все возможные и невозможные ресурсы, еще долго.

Ситуация в Бахмуте

Тяжелые бои в Бахмуте начались прошлым летом. Оккупанты бросили на захват города почти все свои силы, однако им не удалось это.

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что им удалось захватить Бахмут. Поле этого он объявил, что его наемники покинут Бахмут до начала лета. Вместо них в город зашли кадровые российские военные.

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