Отмечается, что это результаты мясных штурмов, как в Первую мировую войну.

В Министерстве обороны Великобритании выяснили соотношение временно оккупированной территории и потерь российских оккупантов в Бахмуте. Армия РФ теряла одного солдата за каждые 48 сантиметров земли в городе-крепости.

Издание Daily Mail пишет, что В прошлом месяце Россия заявила, что взяла под свой контроль осажденный город на востоке Украины, место самых ожесточенных боев с тех пор, как Путин вторгся в страну 15 месяцев назад.

Однако командование украинской армии опровергло это заявление, заявив, что они по-прежнему контролируют части города на юго-западе. Чиновники Минобороны сделали свою оценку после широко распространенных сообщений о том, что Россия понесла тяжелые потери в Бахмуте.

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Европейские правительства считают, что Россия потеряла более 20 тысяч военнослужащих, половина из которых были наемниками из ополчения группы Вагнера, и более 60 тысяч получили ранения — цифра, по утверждениям США, может достигать 100 тысяч человек.

На прошлой неделе западные официальные лица сообщили, что Бахмут — город площадью 16 квадратных миль с довоенным населением чуть более 73 тысяч человек — стоил русским солдата за каждое продвижение на 48 сантиметров.

Один из них сказал: "По сути, это Первая мировая война, когда мы видели волны пехоты, во многих случаях не поддерживаемые общевойсковыми войсками, наступавшие на оборонительные позиции и во многих случаях буквально скашиваемые".

Он добавил, что массовые потери окажут "коллективное психологическое воздействие на сами российские силы", а также, вероятно, "повлияют на российское общество, как только станут известны цифры". Евгений Пригожин, руководитель группы Вагнера, сказал, что половина его людей, погибших в Бахмуте, были российскими заключенными, завербованными для участия в войне. Он сказал, что 99% его людей покинули Бахмут и передали контроль российским войскам.

Прошлой ночью, после посещения своих войск в этом районе, генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины, заявил, что Россия все еще теряет там солдат.

В сообщении в приложении Telegram он написал: "Противник продолжает нести значительные потери на бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают боевые действия. Мы выиграем."

В четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия хотела создать впечатление спокойствия вокруг Бахмута, но обстрелы по-прежнему были такими же, как в разгар битвы за город.

Предполагаемые украинские атаки продолжались на территории России в выходные дни: два человека погибли и шесть получили ранения в пятницу в результате обстрела в Белгородской области, граничащей с Украиной.

В Курской области предположительно произошла атака украинского беспилотника, в результате которой были повреждены несколько зданий, а официальные лица в соседней Брянске также сообщили об обстрелах.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил Wall Street Journal, что долгожданное контрнаступление его войск против оккупационных российских войск неизбежно.

Он сказал: "Мы твердо верим, что добьемся успеха. Я не знаю, сколько времени это займет".

Новости о тяжелых потерях России появились, когда вчера стало известно, что 22-летний украинский футболист погиб в бою. Минобороны страны сообщило, что Николай Жидков, выступавший за польский клуб LKS Wegrzanka, семь месяцев назад вернулся на родину, чтобы сражаться.

Потери России в Украине по состоянию на 4 июня - что известно

Общие потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 ориентировочно составляют 209 940 человек.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что потери РФ только в боях вокруг Бахмута с сентября 2022 года в 7,5 раз больше, чем сил обороны Украины.

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