Секретарь СНБО указал, что с 1 сентября в районе города-крепости Силы обороны ликвидировали 22 816 россиян.

Потери Российской Федерации в боях вокруг Бахмута с сентября 2022 года в 7,5 раз больше, чем сил обороны Украины. Оборона города-крепости длится 10 месяцев.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раз меньше", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere, отвечая на вопрос, почему Украина так отчаянно защищала Бахмут.

При этом он отметил, что Украина не имеем права сдавать свои города

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Потери России в Украине - последние новости

Потери оккупантов среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 ориентировочно составляют 209 940 человек. Только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 470 оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В марте секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, сказал, что на нем поднимался вопрос военных потерь России, в частности в боях вокруг Бахмута.

По словам секретаря СНБО, этот "скажем так, перерасчет – один к семи в нашу пользу".

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