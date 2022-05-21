Сейчас по приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.

Русские оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"В настоящее время по приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся. Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам", - заявила Денисова.

По ее словам, оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО.

"Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России. Захват и пытки заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава Международного уголовного суда", - подчеркнула омбудсмен.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе отделение "Новой почты" превратили в морг.

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