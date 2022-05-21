В помещениях хранят тела погибших от рук оккупантов мирных жителей.

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в отделении "Новой почты" сделали морг, где хранят тела погибших мирных жителей.

Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский.

В одном из мариупольских пабликов уточняется, что фото сделано в микрорайоне Черемушки.

"Отделение номер 17. Мы тут посылки из интернет-магазинов получали...а сзади этого здания кладбище", - написал мариуполец.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты массово вывозят мужчин из разбомбленного Мариуполя. Их насильно держат в фильтрационные лагеря, где готовят к мобилизации в так называемую "армию ДНР".

По оценкам городской власти Мариуполя, в результате вражеских обстрелов и гуманитарной катастрофы погибли десятки тысяч мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: