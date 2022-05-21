Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины по футболу.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в своем Telegram-канале.
"Рашисты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды практически уничтожили трибуны стадиона и футбольное поле арены "Солнечный".
"Отстроим, но никогда не простим", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Харькове начали строить жилье тем, кто остался без дома из-за войны.
Также жительница Северной Салтовки показала, во что превратилась ее квартира и многоэтажка в результате российских обстрелов.