Снаряды практически уничтожили трибуны и футбольное поле арены "Солнечный".

Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины по футболу.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в своем Telegram-канале.

"Рашисты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды практически уничтожили трибуны стадиона и футбольное поле арены "Солнечный".

"Отстроим, но никогда не простим", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове начали строить жилье тем, кто остался без дома из-за войны.

Также жительница Северной Салтовки показала, во что превратилась ее квартира и многоэтажка в результате российских обстрелов.

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