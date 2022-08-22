Такие снаряды смогут поражать движущиеся цели на расстоянии 70-80 километров.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал об особенностях высокоточных артиллерийских снарядов Vulcano, которые могут уничтожать оккупантов на расстоянии до 80 километров.

По его словам, Vulcano – это управляемый снаряд, имеющий газогенератор или реактивный двигатель, передает 24 канал.

На днях стало известно, что Германия намерена передать Украине 225 таких снарядов Vulcano. По данным эксперта, их всего в мире около 2 тысяч.

Как отметил Киричевский, Украина получит более совершенную версию этих снарядов, которая действительно может попадать в движущиеся цели на расстоянии 70-80 километров.

"Снаряды прошли успешно испытания с французскими САУ Cesar и немецкими Panzerhaubitze 2000. Судя по всему, такие боеприпасы будут использоваться для поражения компактных целей противника, например командные пункты или небольшие составы", – предположил он.

Киричевский добавил, что из-за американских РСЗО HIMARS россияне начали расконцентрировать свои склады боеприпасов. Он уверен, что теперь ВСУ будут снарядами Vulcano точечно поражать эти цели.

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