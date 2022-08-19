Пока неизвестно какой именно тип Vulcano получат ВСУ.

Германия вместе с ЕС приобрели для Украины высокоточные снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.

ВСУ получат 225 таких снарядов. Об этом говорится в заявлении Федерального правительства страны о совместной с ЕС покупке боеприпасов.

Возможные калибры Vulcano - 76, 127 и 155 мм, эффективная дальность стрельбы - 60-100 км, однако пока неизвестно какой именно тип Vulcano получит Украина.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - говорится также в сообщении Федерального правительства Германии.

Точность попадания такого снаряда достигается благодаря системе прицеливания INS/GPS и полуактивной лазерной системой наведения. Она работает на последнем этапе и дает дополнительную возможность поражения движущихся целей.

Напомним, канцлер Германии Шольц ответил, может ли Украина наносить удары по Крыму западным оружием.

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