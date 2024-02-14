Фактически, боеприпас является "гибридом" бомбы SDB и старого неуправляемого реактивного снаряда M26.

Россияне показали видео, на котором якобы присутствуют обломки инновационного оружия Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Об этом сообщает Defense Express.

По данным российской стороны, боеприпас применили 13 февраля по цели, которая находилась возле города Кременная, что в Луганской области.

В подтверждение того, что речь идет именно о GLSDB, россияне продемонстрировали характерный модуль рулевых приводов, находящийся в хвостовой части боеприпаса. Также на видео можно увидеть крылья модуля управления и планирования.

Официальных комментариев представителей ВСУ относительно применения нового боеприпаса не поступало, однако следует напомнить, что еще в январе Пентагон подтвердил передачу Украине боеприпасов GLSDB.

Боеприпасы GLSDB - справка

GLSDB представляет собой бомбу GBU-39, установленную на шасси, а именно-реактивные системы залпового огня M270 и M142 HIMARS. В качестве ускорителя выступают двигатели от старых кассетных реактивных снарядов M26. после того, как ускоритель выводит бомбу на большую высоту, она отделяется и планирует к цели.

Дальность поражения GLSDB составляет 150 км, что почти вдвое больше дальности поражения снарядов GMLRS, которые ранее получила Украина. Среди вероятных целей нового боеприпаса называют логистические пути, командные пункты, а также места базирования пусковых установок ЗРК, оперативно-тактических комплексов, и артиллерии.

Не только GLSDB

Ранее стало известно, что Украина начала применять против россиян новый БПЛА-"камикадзе" неизвестного типа. Дрон построили по аэродинамической схеме "летающее крыло" и оснастили турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO.

Сообщалось, что он имеет осколочно-фугасную боевую часть, а дальность полета может составлять до 300 км. Наведение осуществляется через спутниковую систему навигации.

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