Украинским пушкам не хватает сразу трех основных калибров: 152 мм, 155 мм и 120 мм.

Ситуация в Авдеевке становится все сложнее. Российские оккупанты продвигаются по улицам, а Коксохим, который еще держится, может оказаться без логистики.

В интервью "Фокусу" ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что захватчикам для перекрытия трассы, по которой доставляют боекомплект и боеприпасы, остался лишь километр. При этом эта дорога активно простреливается.

Как пояснил Дикий, если россияне перекроют эту трассу, то ВСУ будут вынуждены покинуть Коксохим, чтобы не повторить историю Мариуполя. Соответствующая ситуация может сложиться в ближайшее время.

Видео дня

"Но оборона в Авдеевке не является хаотичной, как некоторые считают, ВСУ оптимально держат оборону с учетом имеющегося ресурса. Основные проблемы заключаются в нехватке людей и боекомплекта для артиллерии", — отмечает эксперт.

По его словам, снарядов для артиллерии не хватает не только в Авдеевке, но и на других участках фронта. Однако именно этот город может стать первой жертвой снарядного голода, ведь помощь от США все еще задерживается. Сейчас украинским пушкам не хватает сразу трех основных калибров: 152 мм, 155 мм и 120 мм.

"Всю ценную западную артиллерию, которая очень помогала уничтожать оккупантов теперь выводят из-под Авдеевки, ведь для нее нет снарядов. Держать эти пушки и рисковать ими не имея возможности стрелять просто бесперспективно. Два-три выстрела в день из этих пушек не стоят того, чтобы ставить их словно приманку для российских "ланцетов", - рассказал ветеран АТО.

По мнению Дикого, сейчас встает вопрос: стоит ли в подобной ситуации бросать в Авдеевку свежие силы, которые вряд смогут продержаться длительное время без поддержки артиллерии. Он заявил, что Авдеевка является своеобразным зеркалом, в котором отражается острая ситуация на всей линии фронта. Соотношение сил по личному составу в Авдеевке сейчас составляет 1 к 20 и враг не прекращает "мясные штурмы".

"Оккупанты несут огромные потери: 1 к 12. Но надо понимать, что в соотношении 1 к 20 даже при уничтожении 12 россиян все равно 8 оккупантов заходят в город. Поэтому есть смысл подумать над тем, чтобы готовиться к уходу, уничтожая армию РФ настолько, на сколько еще хватает сил", - считает эксперт.

Дикий отметил, что позиции для отхода и линия обороны уже есть и бойцы не окажутся в ситуации, как под Бахмутом, когда при уходе им самим приходилось окапываться и строить защитные сооружения. Но пока Авдеевка очень выгодна для ВСУ, ведь именно там идет страшное перемалывание врага.

Война в Украине - оборона Авдеевки

Как рассказывали военные, россияне интенсивно применяют дроны по украинским позициям возле Авдеевки, а также меняют тактику штурмов.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта - единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

Вас также могут заинтересовать новости: