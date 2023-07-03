В российской ЦИК говорят, что на оккупированных территориях "ситуация действительно непростая".

В Кремле заговорили о возможности переноса даты проведения фейковых выборов на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, ранее назначенных захватчиками на 10 сентября. Как сообщает пресс-служба Кремля, этот вопрос обсуждался на встрече российского диктатора Владимира Путина с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой.

Памфилова заявила, что в ЦИК "не понаслышке знают", что происходит на оккупированных территориях, и готовы к переносу "выборов".

"Там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть то, что потребовалось, все это сделано. Но тем не менее, Владимир Владимирович, поскольку ситуация действительно непростая, всё может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", – заявила Памфилова.

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Глава ЦИК страны-агрессора также уточнила, что электронное голосование на захваченных территориях Украины проводить не собираются.

"Нет, там пока нет. … Вы понимаете, такие разные ситуации, военное время, поэтому пока нет, и технически очень сложно сейчас это сделать", – сказала Памфилова в ответ на вопрос Путина о том, распространяется ли электронное голосование на оккупированные территории.

Выборы на оккупированных территориях Украины - что нужно знать

Осенью 2022 года российские захватчики провели на оккупированных территориях четырех областей Украины так называемые референдумы об отделении от Украины и вхождении в состав РФ. Результаты фейкового голосования не признали ни Украина, ни международное сообщество. Попытку аннексии территорий Украины также осудили в резолюции ООН.

Вскоре стало известно, что Россия собирается провести выборы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

В конце мая президент страны-агрессора убрал препятствия для проведения выборов и референдумов на захваченных украинских территориях, подписав соответствующий закон.

Ожидалось, что "выборы" проведут в Единый день голосования в России – 10 сентября 2023 года. 15 июня оккупанты назначили "голосование" на эту дату.

Жителей всех временно оккупированных территорий Украины призывали игнорировать проводимые врагом фейковые выборы.

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