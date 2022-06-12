Советник главы министерства рассказал о вывозе боеприпасов из Беларуси.

Российские военные активно вывозят боеприпасы 122 калибра из Беларуси для использования на войне в Украине.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы МВД Виктор Андрусив, сделав вывод, что, вероятнее всего, Беларусь в наступление не пойдет.

"Это одно из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Беларуси", – отметил он.

По мнению Андрусива, очевидно, что белорусские войска не собираются идти в наступление на Украину, ведь у них это тоже одни из "наиболее ходовых" артустановок.

Андрусив убежден, что техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться:

"Мы должны оставлять фактор, что они могут "учудить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой".

Ранее директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявлял, что на данный момент политической воли на ввод армии Беларуси в Украину нет.

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