Километры вдоль границы Украины и Беларуси сейчас являются ужасным местом для проведения наступательной операции, говорят эксперты и военные.

Погодные условия и жизнедеятельность бобров у украинско-беларуской границы совершенно не способствуют наступлению РФ с направления Беларуси, отмечают военные.

Как говорится в материале Sky News, сейчас вокруг границы – километры вырвавшихся из берегов рек, густой ил и заболоченные поля.

"Это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог. Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией", – отмечает аналитик Конрад Музыка, руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting.

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Поскольку угроза повторного наступления россиян с Беларуси сохраняется, бригады территориальной обороны готовятся защищать приграничную территорию. Одно из таких подразделений, Волынская бригада ТРО, сейчас проводит учения в окружении труднопроходимых мутных озер с холодной водой.

В бригаде отмечают, что Украина пережила необычайно мягкую зиму, и это создало идеальные условия для того, чтобы защититься от россиян.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – отмечает один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

А представитель подразделения Сергей Хоминский отмечает, что союзником украинцев стала и местная популяция бобров.

"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", — сказал он.

Угроза наступления РФ с Беларуси

В течение последних недель Российская Федерация усиливает беларускую группировку войск. К концу прошлого месяца в РБ насчитывали до 10 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, 16 января начнутся очередные совместные учения двух стран. Накануне в РБ в составе комиссии Минобороны РФ для проверки воинских частей и подразделения приезжал командующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

Украинские Силы обороны постепенно увеличивают оборонные способности и повышают обученность личного состава на этом направлении. В то же время командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркивает, что на сегодняшний день обстановка на территории Беларуси не представляет угрозы для Украины

"Обстановка на территории Беларуси не несёт непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины. Мы постоянно в коммуникации с иностранными партнёрами, в частности, из США, Польши. Постоянно работает наша разведка", - сообщил Наев.

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