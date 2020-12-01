Бобры благоприятно влияют на речную систему.

В национальном природном парке "Цуманская пуща" в Волынской области ученые решили провести перепись бобров. Такой масштабный подсчет здесь проводят впервые.

Читайте такжеУбьешь бобра - не будет добра. Почему бобры стали угрозой для Волыни

Как говорится в сюжете ТСН, это решили сделать для того, чтобы узнать точную популяцию этих животных и сокращается ли она. Сейчас это очень актуально, поскольку в последние годы в Украине наблюдается засуха, а от обезвоживания рек могут спасти именно бобры. Экологи говорят: несмотря на распространенное мнение, что бобры - разрушители, на самом деле, природе от них больше пользы, чем вреда.

Впрочем, чтобы попасть к бобрам, сначала до них надо проехать непроходимыми дорогами, а потом еще пролезть через заросли. Где экологи ищут бобров и как это происходит, смотрите в сюжете.

Проблема высыхания рек в Украине

В течение последних лет в Украине все заметнее становится проблема высыхания рек. Частично это вызвано антропогенным воздействием, а частично изменениями климата на планете.

Например, в этом году на фоне карантина украинцы и не заметили, что в стране не было традиционного для весны половодья. Например, на Черниговщине уровень воды в Десне тогда снизился до критических отметок.

Из-за теплых и малоснежных зим водоемам просто нечем заполняться. И синоптики уже предупреждают, что следующая зима будет такой же, как и предыдущая - без снега, хоть и с дождями.

При этом экологи предупреждают: климатические границы природных зон смещаются на север, поэтому в будущем в Киеве будет степной климат, характерный для южной части Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко