РФ не может использовать только потенциал своей так называемой "второй армии мира", отметил Александр Коваленко.

Россия сейчас испытывает огромный дефицит личного состава на войне в Украине, а потому любыми силами будет пытаться втянуть Беларусь в боевые действия.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает 24 канал.

"Им нужен любой (человеческий ресурс). Наемники из Сирии не приехали, как обещал Башар Асада о 15 тысячах человек. Из Ливии тоже не приехали", – заявил он.

По мнению эксперта, Россия не может использовать только потенциал своей так называемой "второй армии мира". Как отметил Коваленко, у РФ нет сейчас достаточно ресурса даже для "пушечного мяса".

Именно поэтому россияне попытаются заставить Беларусь принять участие в войне против Украины. В том числе, путем терактов или других провокаций.

Коваленко уверен, что у России не получится: "Они могут использовать эти провокации, но белорусы понимают, что любое участие в этой войне для ее армии – это тотальное поражение и позор. Они вообще уничтожат свою армию в Украине".

Как сообщал УНИАН, утром 25 июня стало известно, что ночью с территории Беларуси Россия запустила 24 ракеты по воинским частям и по объектам вокруг Житомира.

Вас также могут заинтересовать новости: