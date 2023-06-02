Он констатировал, что силу российской армии значительно преувеличивали.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен остроумно подшутил над армией Российской Федерации.

Во время брифинга в пятницу, 2 июня, Блинкен констатировал, что оккупационная армия сохранила статус "второй", но с нюансом.

"Многие верили, что в России вторая по силе армия в мире. Сейчас Россия имеет вторую по силе армию в Украине", - отметил Блинкен, вызвав смех среди присутствующих.

Другие заявления Блинкена о войне

Как сообщал УНИАН, сегодня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия стратегически провалилась, начав полномасштабную войну против Украины.

Перед этим Блинкен заявил, что одной из главных причин успеха, которого достигла Украина в борьбе с российскими оккупантами, была единство НАТО в ее поддержке.

Также Блинкен недавно заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине больше оружия для контрнаступления в случае необходимости. Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour.

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