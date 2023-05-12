Госсекретарь США сказал, что Америка поможет Киеву восполнить нехватку оружия, если это необходимо.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине больше вооружения для контрнаступления в случае необходимости. Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour.

Это подтверждает стремление Вашингтона поддерживать Украину и ее территориальную целостность в условиях войны против России. Госсекретарь отметил, что США уже поставляют Украине военное оборудование и готовы продолжать эту практику в будущем.

В частности, он отметил, что предоставленные Javelin и Stinger помогли ВСУ на начальном этапе войны и не дали россиянам захватить Киев.

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"Если будут пробелы, если будут недостачи, нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", - заявил Блинкен.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Вчера CNN опубликовало информацию, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности. Позже информацию о передаче Storm Shadow официально подтвердили в Великобритании. Там подчеркнули, что ракеты будут использоваться "на суверенной территории Украины".

По словам экспертов, крылатые ракеты Storm Shadow высокоточны и способны "обманывать" ПВО противника благодаря низковысотному полету. по их данным, будет достаточно всего нескольких таких ракет, чтобы поразить Крымский мост.

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