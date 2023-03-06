В который раз противник пугает украинцем применением ракет "Кинжал".

В понедельник утром, 6 марта, по всей Украине после 9:00 была объявлена воздушная тревога из-за взлета российской авиации - "кинжалоносца" - на территории Беларуси.

Об этом свидетельствует карта alerts.in.ua и данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". Так, с аэродрома "Мачулищи" в небо поднялся МиГ-31К ВКС РФ.

"09:05. Аэродром Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ", — пишет "Беларускі Гаюн".

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Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Украинская противовоздушная оборона не может перехватить эти ракеты, поэтому воздушная тревога объявляется по территории всей страны.

Карта воздушных тревог на утро 06.03.2023

Россия ночью атаковала Украину с воздуха

Вражеская армия в ночь на понедельник, 6 марта, запустила по Украине 15 БПЛА, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Дроны были запущены с северного направления. Россияне выпустили 15 БПЛА, 13 из них уничтожены противовоздушной обороной. Имеем такой неплохой результат", - отметил он.

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