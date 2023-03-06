Комментарий по этому поводу дал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Украинские военные "держат удар" в защите украинского неба от вражеских атак: за сутки ВСУ показали почти 100-ый результат и уничтожили 13 российских дронов. Ранее в Генштабе раскрыли информацию о коварных маневрах армии РФ сразу на двух участках фронта.

Всего вражеская армия в ночь на понедельник, 6 марта, запустила по Украине 15 БПЛА, уточнил представитель командования Воздушных сил Украины заявил в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Дроны были запущены с северного направления. Россияне выпустили 15 БПЛА, 13 из них уничтожены противовоздушной обороной. Имеем такой неплохой результат", - отметил он.

Также Игнат уточнил, что речь идет о дронах иранского производства Shahed-131/136.

Враг запустил дроны по Днепропетровской области и нанес новые авиаудары

Напомним, что в ночь на 6 марта силы ВСУ отметились удачным результатом в уничтожении вражеских БПЛА в Днепропетровской области. Там бойцы Южного командования "Восток" ликвидировали 4 российских дрона - это 100% результат.

Также по данным Генштаба, по состоянию на утро враг нанес 4 ракетных и 27 авиаударов по территории Украины. Также оккупанты реализовали более 70 обстрелов украинских мирных населенных пунктов из РСЗО.

Однако ВСУ также не оставили позиции вражеской армии без внимания: за сутки военные нанесли 12 авиаударов по районам сил оккупантов. Также ВСУ "отминусовали" еще 650 вражеских солдат.

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